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В Екатеринбурге арестовали офисное помещения в ТЦ «Восточный» за долг по налогам в 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге арестовали офисное помещение площадью порядка 280 кв. метров в ТЦ «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Собственник помещения по улице Восточной, 7г, не оплачивал налог на имущество 2 года, при этом задолжав порядка 1,2 млн руб.



Судебные приставы Октябрьского районного отдела Екатеринбурга совместно с налоговыми инспекторами Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области арестовали офис предпринимателя в торговом центре.



«Недвижимое имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования до момента реализации имущества на торгах», — говорится в сообщении.

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