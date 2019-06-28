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В отношении экс-председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова возбуждено уголовное дело
28 июнь 2019 (12:02)
ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями для извлечение выгоды. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов.
Отмечается, что заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для связанных предприятий, связанных с руководством банка».
«По результатам рассмотрения заявления банка 15 февраля 2019 года ГУ МВД России по Свердловской области в отношении бывшего председателя правления Банка и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ. Банк признан потерпевшим по делу. 17 апреля 2019 г. срок предварительного следствия продлен до 15 июля 2019 года. 15 марта 2019 года Агентством направлено заявление в ГУ МВД России по Свердловской области по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств Банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений», — говорится в сообщении.
25 октября 2018 года Центральный Банк отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве.
Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
Отмечается, что заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для связанных предприятий, связанных с руководством банка».
«По результатам рассмотрения заявления банка 15 февраля 2019 года ГУ МВД России по Свердловской области в отношении бывшего председателя правления Банка и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ. Банк признан потерпевшим по делу. 17 апреля 2019 г. срок предварительного следствия продлен до 15 июля 2019 года. 15 марта 2019 года Агентством направлено заявление в ГУ МВД России по Свердловской области по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств Банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений», — говорится в сообщении.
25 октября 2018 года Центральный Банк отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве.
Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
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