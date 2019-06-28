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В Академическом районе Екатеринбурга пройдет эстафета «Юность»
28 июнь 2019 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В субботу, 29 июня, в Екатеринбурге в районе Академический (проспект Академика Сахарова) пройдет 53 традиционная легкоатлетическая эстафета «Юность», посвященная Дню молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Торжественное открытие спортивного мероприятия состоится в 11.30.
Организаторами мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области», а также региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Свердловской области».
Всего участие в эстафете примут две возрастные группы: до 16 и до 12 лет.
Программа мероприятия включает несколько забегов:
— в 11.45 состоится старт первого забега старшей возрастной группы;
— в 12.05 пройдет старт второй забег старшего возраста;
— в 12.25 начнется первый забег младшей группы;
— в 12.40 — второй забег младшей возрастной группы.
Награждение победителей и призеров состоится в 13.00.
Также перед эстафетой «Юность» в 10.00 пройдет открытое первенство города Екатеринбурга по велоспорту-шоссе. Затем в 10.30 состоится открытый чемпионат города Екатеринбурга по велоспорту.
В связи с проведением мероприятия, участок проспекта Академика Сахарова от улицы Чкалова до улицы Амундсена будет перекрыт с 10.00 до 13.00.
Впервые эстафета состоялась в 1965 году. В то время она носила комбинированный характер и включала в себя не только легкоатлетические, но и велосипедные и гребные этапы. Дистанция эстафеты составляла более 15 км.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Торжественное открытие спортивного мероприятия состоится в 11.30.
Организаторами мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области», а также региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Свердловской области».
Всего участие в эстафете примут две возрастные группы: до 16 и до 12 лет.
Программа мероприятия включает несколько забегов:
— в 11.45 состоится старт первого забега старшей возрастной группы;
— в 12.05 пройдет старт второй забег старшего возраста;
— в 12.25 начнется первый забег младшей группы;
— в 12.40 — второй забег младшей возрастной группы.
Награждение победителей и призеров состоится в 13.00.
Также перед эстафетой «Юность» в 10.00 пройдет открытое первенство города Екатеринбурга по велоспорту-шоссе. Затем в 10.30 состоится открытый чемпионат города Екатеринбурга по велоспорту.
В связи с проведением мероприятия, участок проспекта Академика Сахарова от улицы Чкалова до улицы Амундсена будет перекрыт с 10.00 до 13.00.
Впервые эстафета состоялась в 1965 году. В то время она носила комбинированный характер и включала в себя не только легкоатлетические, но и велосипедные и гребные этапы. Дистанция эстафеты составляла более 15 км.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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