В Академическом районе Екатеринбурга пройдет эстафета «Юность»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В субботу, 29 июня, в Екатеринбурге в районе Академический (проспект Академика Сахарова) пройдет 53 традиционная легкоатлетическая эстафета «Юность», посвященная Дню молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.Торжественное открытие спортивного мероприятия состоится в 11.30.Организаторами мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области», а также региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Свердловской области».Всего участие в эстафете примут две возрастные группы: до 16 и до 12 лет.Программа мероприятия включает несколько забегов:— в 11.45 состоится старт первого забега старшей возрастной группы;— в 12.05 пройдет старт второй забег старшего возраста;— в 12.25 начнется первый забег младшей группы;— в 12.40 — второй забег младшей возрастной группы.Награждение победителей и призеров состоится в 13.00.Также перед эстафетой «Юность» в 10.00 пройдет открытое первенство города Екатеринбурга по велоспорту-шоссе. Затем в 10.30 состоится открытый чемпионат города Екатеринбурга по велоспорту.В связи с проведением мероприятия, участок проспекта Академика Сахарова от улицы Чкалова до улицы Амундсена будет перекрыт с 10.00 до 13.00.Впервые эстафета состоялась в 1965 году. В то время она носила комбинированный характер и включала в себя не только легкоатлетические, но и велосипедные и гребные этапы. Дистанция эстафеты составляла более 15 км.