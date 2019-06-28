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Группа ЧТПЗ презентовала опыт взаимодействия с воинскими частями на форуме «Армия 2019»

УрБК, Челябинск, 28.06.2019. Группа ЧТПЗ презентовала программу по взаимодействию с воинскими частями в рамках форума «Армия 2019», который проходит в выставочном центре парка «Патриот» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба компании.



На круглом столе, посвященном сохранению и развитию профессиональных навыков граждан в ходе прохождения военной службы по призыву, представители промышленности и Вооруженных сил Российской Федерации обсудили новые формы взаимодействия бизнеса и армии, правовые вопросы организации непрерывного образования, образ призывника будущего. Советник Министра обороны России Андрей Ильницкий отметил важность повышения мотивации призывников к несению воинской службы, в том числе за счет предварительной подготовки в учреждениях среднего профессионального образования, а также военно-патриотического воспитания молодежи.



Заместитель генерального директора Группы ЧТПЗ Михаил Иванов рассказал о совместной работе компании с Министерством обороны РФ и образовательными учреждениями, проделанной в течение последних семи лет, которая дает возможность студентам корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» после окончания обучения пройти службу по призыву в подшефных воинских частях Свердловской, Челябинской и Самарской областях. Это первый в России подобный проект взаимодействия бизнеса, армии и общества, одобренный президентом РФ Владимиром Путиным.



«Для сохранения кадрового потенциала современного промышленного предприятия крайне важно не прерывать социальный и профессиональный контакт будущих работников с наставниками и специалистами предприятия до окончания службы по призыву. Сотрудничество Группы ЧТПЗ и Министерства обороны Российской Федерации позволяет обеспечить готовность будущих призывников к военной службе, а во время ее прохождения — поддерживать полученные в ходе обучения компетенции», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора Группы ЧТПЗ Михаила Иванова.



Отмечается, что с 2012 года в подшефных воинских частях прошли службу 195 белых металлургов, 100% из них трудоустроены на предприятия компании. В течение 7 лет Группа ЧТПЗ инвестировала более 160 млн руб. в ремонт и обновление материально-технической базы общего назначения подшефных воинских частей — спортивных залов, казарм, пунктов приема пищи.



«В дальнейших планах — создание в воинских частях слесарных мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills, для обучения военнослужащих и сдачи экзамена с присвоением разряда и квалификации», — уточняет пресс-служба.

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