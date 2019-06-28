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ФАС зафиксировала снижение цен на все виды топлива в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. Свердловское УФАС с 17 по 23 июня 2019 года зафиксировало снижение цен на все виды топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала на 27 коп. до 41,70 руб. за литр, цена АИ-95 снизилась на 31 коп. до 44,54 руб. за литр.



Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,61 руб. Он стал стоить в среднем на 9 коп. меньше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 1 коп., теперь его цена за литр — 20,51 руб.



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