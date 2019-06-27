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Градсовет Екатеринбурга пополнился двумя депутатами и директором Института строительства и архитектуры
27 июнь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Градостроительный совет Екатеринбурга вошли три новых члена. Теперь в нем будут состоять 27 человек. Соответствующее изменение внес глава города Александр Высокинский в постановление «О Градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург».
Согласно документу, в состав вошли глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев, директор Института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин и депутат городской думы Дмитрий Николаев.
Согласно документу, в состав вошли глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев, директор Института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин и депутат городской думы Дмитрий Николаев.
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