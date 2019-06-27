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Градсовет Екатеринбурга пополнился двумя депутатами и директором Института строительства и архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Градостроительный совет Екатеринбурга вошли три новых члена. Теперь в нем будут состоять 27 человек. Соответствующее изменение внес глава города Александр Высокинский в постановление «О Градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург».



Согласно документу, в состав вошли глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев, директор Института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин и депутат городской думы Дмитрий Николаев.



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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Градсовет Екатеринбурга пополнился двумя депутатами и директором Института строительства и архитектуры</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Градостроительный совет Екатеринбурга вошли три новых члена. Теперь в нем будут состоять 27 человек. Соответствующее изменение внес глава города Александр Высокинский в постановление «О Градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087991-gradsovet-ekaterinburga-popolnilsya-dvumya-deputatami-i-direktorom-instituta-stroitelstva-i-arhitektury.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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