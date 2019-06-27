Новости дня

Градсовет Екатеринбурга пополнился двумя депутатами и директором Института строительства и архитектуры

27 июнь 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Градостроительный совет Екатеринбурга вошли три новых члена. Теперь в нем будут состоять 27 человек. Соответствующее изменение внес глава города Александр Высокинский в постановление «О Градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург».

Согласно документу, в состав вошли глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев, директор Института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Крупкин и депутат городской думы Дмитрий Николаев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: