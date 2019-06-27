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В Свердловской области количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 12,5%

В Свердловской области количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,5%, с 50,9 тыс. до 44,5 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Отмечается, что это самое значительное сокращение среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования. Далее идут Хабаровский край (выдача упала на 10,8%), Удмуртская Республика (на 10,7%), Алтайский (на 7,6%) и Краснодарский (на 6,3%) края.



В целом по России число выданных потребительских кредитов в этот период снизилось на 3,3%: в мае этого года выдано 1,40 млн кредитов, а в мае 2018 года — 1,45 млн.



«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Данные получены на основе сведений 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ.

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