«МегаФон» на страже леса

В 2018 году Уральская база авиационной охраны лесов дополнительно приобрела у компании «МегаФон» 15 видеокамер для системы «Лесохранитель». Теперь камеры, установленные на вышках сотовой связи, позволяют контролировать до 30% лесных территорий региона.«Лесохранитель» — это система, которая позволяет вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и передавать данные по защищенным каналам связи в режиме реального времени. На диспетчерский пульт также поступают оперативные сведения с квадрокоптеров, которые используются в зонах, не охваченных видеомониторингом. На сегодняшний день таких беспилотных летательных аппаратов у Уральской базы авиационной охраны лесов два.«Площадь земель лесного фонда составляет 15,2 млн га — 78% площади Свердловской области. Система охватывает 4,5 млн га лесов, включая прочие земли — порядка 5,5 млн га», — рассказал заместитель директора базы охраны лесов Владимир Лютов.С помощью «Лесохранителя» на ранней стадии удалось обнаружить и предотвратить каждое десятое возгорание в лесах Свердловской области. Только за последний месяц благодаря такому контролю Уральской авиабазе удалось ликвидировать три лесных пожара.«Автоматизированная система дистанционного видеомониторинга помогает обнаружить лесные пожары на ранней стадии. Это дает возможность быстро отреагировать на возгорание и оперативно его устранить при помощи наших наземных служб. Выручает и беспилотник. Недавно с его помощью удалось обнаружить и быстро потушить огонь рядом с поселком Шабровский. Поэтому для нас очень важно бесперебойное функционирование всей системы видеомониторинга», — отмечает исполняющий обязанности директора ГБУСО «Уральская база авиационной охраны лесов» Денис Шуплецов.Камера оснащена предустановленным программным обеспечением, которое ведет автоматическую фиксацию видеоизображения и передает его на пульт диспетчера. Специалист, в свою очередь, предпринимает оперативные действия для локализации возгорания. Система обеспечивает минимальную задержку, до 300 миллисекунд, что позволяет в режиме реального времени передавать высококачественное изображение.Картографический интерфейс содержит информацию о местах расположения и углах обзора камер, что позволяет максимально точно определить место возгорания. Диспетчер может перевести камеру в режим ручного управления, поворачивать ее или изменять масштаб изображения. При этом увеличение позволяет разглядеть даже лица прохожих или автомобильные номера.Системы видеонаблюдения «МегаФона» активно используются и в других проектах. Один из них — система «Безопасный город». Такая установлена, например, в одном из парков Челябинска в целях защиты от вандалов.«Данный проект мы организуем «под ключ». Мы значительно расширили и усовершенствовали работу онлайн-системы дистанционного мониторинга. «МегаФон» не только обеспечивает техобслуживание, но и берет на себя поставку оборудования, его подключение к системе электроснабжения, монтаж, организацию защищенных каналов связи, работу серверного оборудования и круглосуточную техническую поддержку пользователей», — сообщил руководитель по работе с государственными клиентами «МегаФона» на Урале Антон Чернышов.В лесных массивах на антенно-мачтовых сооружениях в этом году оператор установил купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям. Оно безотказно работает в диапазоне — от -50°C до + 50°C. По заданию заказчика «МегаФон» дополнительно оснастил технику грозозащитой и подключил ее к единой онлайн-системе мониторинга «Лесохранитель». Камера оснащена системой самоочистки. В условиях дождя она может совершить поворот на 360 градусов всего за 1 секунду, таким образом стряхнув с себя все капли.Камеры могут быть установлены на разных типах сооружений: столбовых, конусовидных, мачтовых. В районе Широкой речки, например, находится антенна мачтового сооружения усеченного вида. На высоте 38 метров расположена камера, подключенная к единой системе информационного управления.«Перед установкой камер необходимо сделать геоанализ ландшафта, определить ландшафтные особенности, учесть статистику лесных пожаров. Только комплексный анализ этих данных даст полную картину и позволит выбрать оптимальное место для размещения антенно-мачтовых сооружений», — пояснил Антон Чернышов.До внедрения системы мониторинга обнаружение и тушение возгорания занимало гораздо больше времени, ведь о пожарах сообщали в ближайшие лесхозы обычные люди. Если же возгорание фиксировалось с самолёта, то, по словам Дениса Шуплецова, специалист записывал его координаты и скидывал колбу с записями на специально натянутое белое полотно возле лесхоза. После этого сотрудники лесхоза и местные жители организовывали тушение пожара.Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров «МегаФон» и Уральская авиабаза впервые запустили еще в 2014 году. Тогда география проекта охватывала 24 населенных пункта. В этом году дополнительные камеры установили еще в 15 точках: в Сысертском, Нижне-Тагильском, Невьянском, Тугулымском, Сухоложском, Тавдинском, Ирбитском, Алапаевском, Кушвинском, Сотринском, Верхотурском, Березовском, Режевском, Синячихинском лесничествах. Теперь «Лесохранитель» в Свердловской области подключен на 71 станции видеонаблюдения.