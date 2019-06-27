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ЦБ выступил против слогана банка «Открытие» «государственный банк нашего времени»

УрБК, Москва, 27.06.2019. Центробанк (ЦБ) выступил против использования банком «Открытие», слогана «государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, которые бы указывали на долю государства в банке. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора.



ЦБ РФ намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию. Также регулятор сообщил, что намерен продать банк «Открытие» в течение ближайших лет.



«Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка «Открытие» выступает категорически против использования «Открытием» слогана «государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке», — заявили в пресс-службе ЦБ.



По мнению регулятора, такое позиционирование кредитной организации прямо противоречит интересам развития конкуренции в финансовой отрасли и противоречит стратегии развития «Открытия».



«К ответственным сотрудникам и руководству банка «Открытие» в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России», — отметили в пресс-службе ЦБ.



Ранее в четверг банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Согласно планам кредитной организации, банк хочет позиционировать себя как «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и использовать слоган «государственный банк нашего времени».



Напомним, что в конце лета 2017 года банк «ФК Открытие» стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

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