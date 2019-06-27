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ЕМУП «Водоканал» с 1 июля 2018 года повысит тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Екатеринбургское МУП «Водоканал» с 1 июля 2019 года увеличит тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.



Как сообщает пресс-служба предприятия, услуги по водоотведению и очистке сточных вод подорожают на 85 коп. за 1 тыс. л. Стоимость 1 тыс. л воды по системе водоснабжения увеличится на 1 коп.



«При расчете платежей услуга измеряется в кубометрах (один кубометр — тысяча литров), стоимость кубометра питьевой воды будет составлять 29,82 рублей (+20% НДС), а стоимость отведения и очистки сточных вод — 19,21 рублей (+20% НДС)», — говорится в сообщении.

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