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УрФУ потерял позиции в рейтинге Forbes
27 июнь 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Уральский федеральный университет потерял пять позиций в рейтинге лучших вузов России, составленном журналом Forbes в 2019 году.
В обновленном списке УрФУ занял 54-е место. В прошлом году, когда Forbes составил первый рейтинг, уральский вуз находился на 49-й позиции.
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом УрФУ набрал больше баллов — 40,03 балла против 38,18 балла. Однако в текущем году исследование Forbes охватило 1 тыс. вузов (в 2018 году — 600). Рейтинг был составлен на основе мониторинга министерства образования РФ. Было выделено три критерия, по каждому из которых выставлялись оценки: качество образования, востребованность выпускников и элитность учебного заведения.
В тройку лучших университетов России в 2019 году вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), Московский государственный институт международных отношений (университет) и Московский физико-технический институт.
В обновленном списке УрФУ занял 54-е место. В прошлом году, когда Forbes составил первый рейтинг, уральский вуз находился на 49-й позиции.
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом УрФУ набрал больше баллов — 40,03 балла против 38,18 балла. Однако в текущем году исследование Forbes охватило 1 тыс. вузов (в 2018 году — 600). Рейтинг был составлен на основе мониторинга министерства образования РФ. Было выделено три критерия, по каждому из которых выставлялись оценки: качество образования, востребованность выпускников и элитность учебного заведения.
В тройку лучших университетов России в 2019 году вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), Московский государственный институт международных отношений (университет) и Московский физико-технический институт.
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