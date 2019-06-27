Новости дня

УрФУ потерял позиции в рейтинге Forbes

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Уральский федеральный университет потерял пять позиций в рейтинге лучших вузов России, составленном журналом Forbes в 2019 году.



В обновленном списке УрФУ занял 54-е место. В прошлом году, когда Forbes составил первый рейтинг, уральский вуз находился на 49-й позиции.



Примечательно, что по сравнению с прошлым годом УрФУ набрал больше баллов — 40,03 балла против 38,18 балла. Однако в текущем году исследование Forbes охватило 1 тыс. вузов (в 2018 году — 600). Рейтинг был составлен на основе мониторинга министерства образования РФ. Было выделено три критерия, по каждому из которых выставлялись оценки: качество образования, востребованность выпускников и элитность учебного заведения.



В тройку лучших университетов России в 2019 году вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), Московский государственный институт международных отношений (университет) и Московский физико-технический институт.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:23</span><br /><strong>УрФУ потерял позиции в рейтинге Forbes</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Уральский федеральный университет потерял пять позиций в рейтинге лучших вузов России, составленном журналом Forbes в 2019 году.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087984-urfu-poteryal-pozicii-v-reytinge-forbes.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: