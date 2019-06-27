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«МегаФон» запустил сервис по торговле ценными бумагами и валютой

УрБК, Москва, 27.06.2019. «МегаФон» и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение — приложение «МегаФон Инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям оператора пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира, сообщает пресс-служба оператора связи.



«Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. Теперь пользователи с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет, это займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ понадобится паспорт и подписанный с помощью sms договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом», — говорится в сообщении.



Среди возможностей приложения: котировки онлайн; наглядный формат анализа персонального портфеля: состав, доходность, движение и результативность; новостная лента с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн чат поддержки.



Также можно воспользоваться сервисом «Инвестидеи» — это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.



Еще одно преимущество — в приложении «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.



Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер». Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность. Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:00</span><br /><strong>«МегаФон» запустил сервис по торговле ценными бумагами и валютой</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 27.06.2019. «МегаФон» и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение — приложение «МегаФон Инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям оператора пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира, сообщает пресс-служба оператора связи.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087983-megafon-zapustil-servis-po-torgovle-cennymi-bumagami-i-valyutoy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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