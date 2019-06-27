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Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 28 коп.

27 июнь 2019 (15:38)

УрБК, Москва, 27.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 23,69 коп., до 63,04 руб., евро — на 28,19 коп. до 71,66 руб.

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