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Лабораторные испытания подтвердили соответствие нормам качества воздуха в районе завода «Технокерамика»
27 июнь 2019 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) УрФО по Курганской области, провели анализ проб, взятых в конце мая и начале июня в жилой зоне Шадринска в районе завода «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС»).
Как сообщает пресс-служба компании, замеры проводились по ночам с 30 на 31 мая, с 4 на 5 июня и с 13 на 14 июня у дома № 11 по улице Промышленной. А в ночь с 6 на 7 июня были взяты пробы у дома №68 по улице Автомобилистов.
«Предприятие при этом действовало в обычном режиме, когда пять линий работают, а шестая остановлена на планово-предупредительные работы. В каждом из четырех случаев было взято 25 проб — по пять на каждое вещество (пыль, оксиды азота и углерода, диоксиды азота и серы). Результаты совпали. Содержание оксида азота оказалось в 40 раз ниже предельно допустимого, диоксида азота — в 10 раз, диоксида серы — примерно в 16 раз. Концентрация оксида углерода составила почти вдвое, а пыли — более чем вдвое меньше допустимого предела», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что замеры 13-14 июня завершили первый этап программы расширенного экологического мониторинга, который «Технокерамика» организовала в этом году.
«Развивая и совершенствуя свои природоохранные системы, «Технокерамика» продолжает увеличивать соответствующие инвестиции. В 2016 году расходы на эти цели превысили 49 млн руб., в 2017 году — 54 млн руб. В 2018 году в рамках модернизации производства вложения в охрану окружающей среды составили около 116 млн руб., в 2019 году планируется затратить 120 млн руб.», — отмечают в компании.
Как сообщает пресс-служба компании, замеры проводились по ночам с 30 на 31 мая, с 4 на 5 июня и с 13 на 14 июня у дома № 11 по улице Промышленной. А в ночь с 6 на 7 июня были взяты пробы у дома №68 по улице Автомобилистов.
«Предприятие при этом действовало в обычном режиме, когда пять линий работают, а шестая остановлена на планово-предупредительные работы. В каждом из четырех случаев было взято 25 проб — по пять на каждое вещество (пыль, оксиды азота и углерода, диоксиды азота и серы). Результаты совпали. Содержание оксида азота оказалось в 40 раз ниже предельно допустимого, диоксида азота — в 10 раз, диоксида серы — примерно в 16 раз. Концентрация оксида углерода составила почти вдвое, а пыли — более чем вдвое меньше допустимого предела», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что замеры 13-14 июня завершили первый этап программы расширенного экологического мониторинга, который «Технокерамика» организовала в этом году.
«Развивая и совершенствуя свои природоохранные системы, «Технокерамика» продолжает увеличивать соответствующие инвестиции. В 2016 году расходы на эти цели превысили 49 млн руб., в 2017 году — 54 млн руб. В 2018 году в рамках модернизации производства вложения в охрану окружающей среды составили около 116 млн руб., в 2019 году планируется затратить 120 млн руб.», — отмечают в компании.
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