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В Екатеринбурге суд взыскал с директора компании «Ликон Пром» 23,1 млн рублей за налоговые преступления

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с директора нижнесергинского ООО «Ликон Пром» более 23,1 млн руб. в качестве материального ущерба, нанесенного налоговым преступлением.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор возглавляет компанию, которая оказывает услуги в области разработки компьютерного программного обеспечения, а также консультационные услуги. По данным надзорного ведомства, с января 2012 года по декабрь 2014 года организация уклонялась от уплаты налогов. Для этого она указывала недостоверные сведения в части сумм НДС, а также недостоверные сведения о понесенных ООО «Ликон Пром» расходах.



«Общая сумма неуплаты налогов за 3 финансовых года составила свыше 17,9 млн рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ является особо крупным размером», — говорится в сообщении



В отношении директора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». После рассмотрения дела суд признал руководителя ООО «Ликон Пром» виновной по предъявленным обвинениям.



Впоследствии прокурор Нижнесергинского района направил в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с директора ООО «Ликон Пром» в доход федерального бюджета РФ материального ущерба, причиненного налоговым преступлением, а также пеней. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.

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