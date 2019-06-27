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В трех уральских городах пройдет эксперимент по квотированию выбросов

В Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года пройдет эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). Соответствующий законопроект подготовлен правительством РФ, сообщается на официальном портале Госдумы.



Отмечается, что эксперимент предлагается провести также в Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце и Чите.



«В случае принятия законопроекта Минприроды РФ создаст единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных городах. Также документом предлагается определить требования к мероприятиям по снижению выбросов и нормы для проведения расчетов загрязнения воздуха», — говорится в сообщении.



«В интересах регионов мы даем им возможность проводить сводные расчеты на территории промышленных городов. Их будет проводить Росприроднадзор. То есть фактически территория этих 12 городов будет покрыта расчетной сеткой, и в узлах этой сетки будет фиксироваться концентрация вредных веществ, причем будет рассчитываться сумма всех выбросов: и предприятий-загрязнителей, и автомобильного транспорта, и предприятий ЖКХ, котельных, предприятий социальной сферы и так далее. Исходя из сводных расчетов уже Роспотребнадзор подсчитает, какие вредные вещества могут нанести наибольший вред человеческому здоровью, и далее Росприроднадзор выдаст каждому предприятию квоту, насколько оно должно дополнительно снизить выбросы от сегодняшнего уровня. Это делается для того, чтобы на 20% в соответствии с указом президента снизить выбросы вредных веществ в атмосферу промышленно насыщенных городов, обезопасить наших граждан и снизить негативную нагрузку на окружающую среду», — отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



Законопроектом «персональная ответственность» за достижение целевых показателей комплексного плана закреплена за руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, то есть за губернатором.



«У нас целый ряд регионов находится в очень неблагоприятной экологической ситуации из-за отсутствия у региональных властей рычагов влияния на предприятия-загрязнители, рычагов влияния на распределение потоков городского, пассажирского, общественного транспорта и так далее. Сегодня мы им эти рычаги даем», — подчеркнул Владимир Бурматов.

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