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В Челябинской области число выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 5,1%

УрБК, Челябинск, 27.06.2019. В Челябинской области количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, снизившись с 42,4 тыс. до 40,2 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России число выданных потребительских кредитов в этот период снизилось на 3,3%: в мае этого года выдано 1,40 млн кредитов, а в мае 2018 года — 1,45 млн. Среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования самое значительное сокращение было зафиксировано в Свердловской области (выдача упала на 12,5%), Хабаровском крае (на 10,8%), Удмуртской Республике (на 10,7%), а также в Алтайском (на 7,6%) и Краснодарском (на 6,3%) краях.



«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



При этом в ряде регионов страны в этот период был отмечен рост выдачи потребкредитов. Так, в Омской области в мае этого года выдали на 7,8% больше таких кредитов, чем в этом же месяце в прошлом году. В Москве рост составил 4,3%), в Московской, Тульской и Ленинградской областях — 2,6%, 1,8% и 1,5% соответственно.



При этом самое большое количество выданных потребительских кредитов было отмечено в Москве (65,7 тыс.), Московской области (59,8 тыс.), Краснодарском крае (52,9 тыс.), в Республиках Башкортостан (49,4 тыс.) и Татарстан (47,5 тыс.).



Данные получены на основе сведений 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ.

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