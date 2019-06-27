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Самой значимой характеристикой работодателя 68% россиян назвали зарплату
27 июнь 2019 (14:06)
УрБК, Москва, 27.06.2019. В России 68% респондентов признались, что считают размер заработной платы самой значимой характеристикой идеального работодателя, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ.
Также в этом году 65% опрошенных отметили важность для работающих россиян хорошего социального пакета. Стабильность компании имеет значение для 57% респондентов.
Говоря о характеристиках идеального работодателя, указывают на возможность карьерного роста сотрудников 48% россиян. Чуть меньше респондентов указали на важность возможностей для обучения и условий для самореализации и развития — 28% и 29% соответственно. Интересно, что карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование (57% и 34% соответственно).
О том, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании (дружеские и приятельские отношения между сотрудниками), сказали 28% опрошенных. Меньше всего респондентов интересовали высокий социальный статус должности (15% опрошенных), крупный размер компании (12%), высокий уровень ответственности на позиции (11%) и развитая корпоративная культура (10%).
Опрос проводился в апреле, среди участников были 50 регионов России.
Также в этом году 65% опрошенных отметили важность для работающих россиян хорошего социального пакета. Стабильность компании имеет значение для 57% респондентов.
Говоря о характеристиках идеального работодателя, указывают на возможность карьерного роста сотрудников 48% россиян. Чуть меньше респондентов указали на важность возможностей для обучения и условий для самореализации и развития — 28% и 29% соответственно. Интересно, что карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование (57% и 34% соответственно).
О том, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании (дружеские и приятельские отношения между сотрудниками), сказали 28% опрошенных. Меньше всего респондентов интересовали высокий социальный статус должности (15% опрошенных), крупный размер компании (12%), высокий уровень ответственности на позиции (11%) и развитая корпоративная культура (10%).
Опрос проводился в апреле, среди участников были 50 регионов России.
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