Новости дня

Самой значимой характеристикой работодателя 68% россиян назвали зарплату

27 июнь 2019 (14:06)

УрБК, Москва, 27.06.2019. В России 68% респондентов признались, что считают размер заработной платы самой значимой характеристикой идеального работодателя, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ.

Также в этом году 65% опрошенных отметили важность для работающих россиян хорошего социального пакета. Стабильность компании имеет значение для 57% респондентов.

Говоря о характеристиках идеального работодателя, указывают на возможность карьерного роста сотрудников 48% россиян. Чуть меньше респондентов указали на важность возможностей для обучения и условий для самореализации и развития — 28% и 29% соответственно. Интересно, что карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование (57% и 34% соответственно).

О том, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании (дружеские и приятельские отношения между сотрудниками), сказали 28% опрошенных. Меньше всего респондентов интересовали высокий социальный статус должности (15% опрошенных), крупный размер компании (12%), высокий уровень ответственности на позиции (11%) и развитая корпоративная культура (10%).

Опрос проводился в апреле, среди участников были 50 регионов России.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: