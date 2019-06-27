Новости дня

В Краснотурьинске будут судить застройщика за нанесение ущерба бюджету в размере 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Краснотурьинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении управляющей ООО «Стройреконструкция» и ее мужа. Их обвиняют в нанесении ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» ущерба в размере 1,6 млн руб. при строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Они обвиняются в по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб», — говорится в сообщении.



Предприниматели узнали, что региональное правительство выделило из средств областного бюджета более 84,8 млн руб. на строительство дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Используя подконтрольные им ООО «Стройреконструкция» и ООО «Стройавтоматизация-НТ», супруги заключили с ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» госконтракты на участие в долевом строительстве такого дома по улице Октябрьская в Краснотурьинске.



«Обвиняемые ввели в заблуждение представителей ГКУ «Фонд жилищного строительства» о выполнении обязательств по строительству многоквартирного жилого дома путем составления фиктивных актов приемки выполненных работ и фиктивных справок о стоимости выполненных работ с указанием выполненных работ. Реально работы выполнены не были. Кроме того они предоставили фиктивные гарантийные письма с указанием приобретенных строительных материалов, которые должны быть использованы на объекте строительства «вторая секция», а также фиктивные договоры с поставщиками и товарные накладные», — отмечает пресс-служба.



На расчетный счет ООО «Стройреконструкция» для строительства многоквартирного жилого дома от фонда поступили в общей сложности свыше 63,3 млн руб., из них более 10,4 млн руб. — на основании фиктивных документов.



«Имея реальную возможность исполнить обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, обвиняемые обязательства перед ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» не исполнили, дом в эксплуатацию не сдали, деньги в сумме 1,1 млн руб. оставили в своем распоряжении, тем самым причинили фонду особо крупный имущественный ущерб в сумме 1,6 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснотурьинский городской суд», — подчеркивает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:18</span><br /><strong>В Краснотурьинске будут судить застройщика за нанесение ущерба бюджету в размере 1,6 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Краснотурьинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении управляющей ООО «Стройреконструкция» и ее мужа. Их обвиняют в нанесении ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» ущерба в размере 1,6 млн руб. при строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087973-v-krasnoturinske-budut-sudit-zastroyschika-za-nanesenie-uscherba-byudzhetu-v-razmere-16-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: