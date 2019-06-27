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В Краснотурьинске будут судить застройщика за нанесение ущерба бюджету в размере 1,6 млн рублей
27 июнь 2019 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Краснотурьинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении управляющей ООО «Стройреконструкция» и ее мужа. Их обвиняют в нанесении ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» ущерба в размере 1,6 млн руб. при строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Они обвиняются в по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб», — говорится в сообщении.
Предприниматели узнали, что региональное правительство выделило из средств областного бюджета более 84,8 млн руб. на строительство дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Используя подконтрольные им ООО «Стройреконструкция» и ООО «Стройавтоматизация-НТ», супруги заключили с ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» госконтракты на участие в долевом строительстве такого дома по улице Октябрьская в Краснотурьинске.
«Обвиняемые ввели в заблуждение представителей ГКУ «Фонд жилищного строительства» о выполнении обязательств по строительству многоквартирного жилого дома путем составления фиктивных актов приемки выполненных работ и фиктивных справок о стоимости выполненных работ с указанием выполненных работ. Реально работы выполнены не были. Кроме того они предоставили фиктивные гарантийные письма с указанием приобретенных строительных материалов, которые должны быть использованы на объекте строительства «вторая секция», а также фиктивные договоры с поставщиками и товарные накладные», — отмечает пресс-служба.
На расчетный счет ООО «Стройреконструкция» для строительства многоквартирного жилого дома от фонда поступили в общей сложности свыше 63,3 млн руб., из них более 10,4 млн руб. — на основании фиктивных документов.
«Имея реальную возможность исполнить обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, обвиняемые обязательства перед ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» не исполнили, дом в эксплуатацию не сдали, деньги в сумме 1,1 млн руб. оставили в своем распоряжении, тем самым причинили фонду особо крупный имущественный ущерб в сумме 1,6 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснотурьинский городской суд», — подчеркивает пресс-служба.
«Они обвиняются в по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб», — говорится в сообщении.
Предприниматели узнали, что региональное правительство выделило из средств областного бюджета более 84,8 млн руб. на строительство дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Используя подконтрольные им ООО «Стройреконструкция» и ООО «Стройавтоматизация-НТ», супруги заключили с ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» госконтракты на участие в долевом строительстве такого дома по улице Октябрьская в Краснотурьинске.
«Обвиняемые ввели в заблуждение представителей ГКУ «Фонд жилищного строительства» о выполнении обязательств по строительству многоквартирного жилого дома путем составления фиктивных актов приемки выполненных работ и фиктивных справок о стоимости выполненных работ с указанием выполненных работ. Реально работы выполнены не были. Кроме того они предоставили фиктивные гарантийные письма с указанием приобретенных строительных материалов, которые должны быть использованы на объекте строительства «вторая секция», а также фиктивные договоры с поставщиками и товарные накладные», — отмечает пресс-служба.
На расчетный счет ООО «Стройреконструкция» для строительства многоквартирного жилого дома от фонда поступили в общей сложности свыше 63,3 млн руб., из них более 10,4 млн руб. — на основании фиктивных документов.
«Имея реальную возможность исполнить обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, обвиняемые обязательства перед ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» не исполнили, дом в эксплуатацию не сдали, деньги в сумме 1,1 млн руб. оставили в своем распоряжении, тем самым причинили фонду особо крупный имущественный ущерб в сумме 1,6 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснотурьинский городской суд», — подчеркивает пресс-служба.
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