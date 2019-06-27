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Кольцовские таможенники изъяли у пассажиров рейса «Екатеринбург — Ташкент» незадекларированное оборудование весом 38 кг

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Кольцовские таможенники изъяли у пассажиров рейса «Екатеринбург — Ташкент» незадекларированное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Кольцовские таможенники остановили руководителей одного из уральских предприятий. Они прошли в «зеленый коридор» с тяжеловесным оборудованием: это сильфонный компенсатор для компенсации вибрации выхлопной трубы газопоршневой установки весом 20 кг и портативный сверлильный станок на магнитной стойке весом 18 кг», — говорится в сообщении.



Таможенникам пассажиры рассказали, что летят в Ташкент выполнять гарантийный ремонт оборудования на одном из пригородных предприятий. Однако, о том, что такую технику необходимо декларировать, они не знали.



«Ни по своему весу, ни по назначению это оборудование не попадает под понятие товаров для личного пользования, а значит, его необходимо декларировать. И предприятиям следует помнить об этом, если они хотят либо вывезти, либо завезти оборудование в страну. А пока компенсатор и сверлильный станок изъяли в рамках возбужденного административного дела», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Оборудование отправили на экспертизу. Нарушителей ждет штраф от половины до двукратной стоимости техники. После уплаты штрафа и правильного оформления документов мужчины смогут забрать оборудование.

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