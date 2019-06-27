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Стоимость обучения в государственных вузах России за год выросла на 19%

Стоимость обучения в государственных и муниципальных вузах России за год выросла на 19%. Об этом говорится в отчете Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».



Согласно материалам ведомства, в январе-мае 2018 года стоимость обучения составляла 58 тыс. руб., в январе-мае 2019 года — 68,9 тыс. руб. В негосударственных высших учебных заведениях услуги на получение образования подорожали на 8,9 тыс. руб. — до 55,2 тыс. руб.



В целом по стране стоимость обучения в вузах за указанный период выросла на 15,1%, в техникумах и колледжах — на 5,7%, в школах — на 4,6%.

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