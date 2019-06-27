Новости дня

В России регионы снизили расходы на охрану окружающей среды на 18,8%

27 июнь 2019 (12:11)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. По результатам «Мониторинга экономической ситуации», проведенного экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, за четыре месяца этого года российские регионы продемонстрировали снижение расходов на охрану окружающей среды на 18,8%.

Также отмечается, что остальные расходы, помимо обслуживания государственного и муниципального долга, были увеличены.

«Доля расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в структуре расходов продолжала снижаться и составила по итогам четырех месяцев 2019 года 1%. Это минимальное значение в соответствующий период за последние 6 лет», — говорится в документе.

При этом наиболее высокими темпами росли траты на жилищно-коммунальное хозяйство (на 27,9%), средства массовой информации (на 24,5%) и поддержку экономики (14,4%).

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: