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В Свердловской области два муниципальных предприятия оштрафовали за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Свердловской области поставщики холодной воды МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» и Сысертское МУП ЖКХ «Западное» привлечены к административной ответственности за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.



Отмечается, что муниципальные предприятия накопили задолженность за электроэнергию в размере 96,9 млн и 17,5 млн руб. соответственно, злоупотребляя статусом «неотключаемых» потребителей.



«ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от должников, злостно не исполняющих обязательства по оплате потребленной электроэнергии, предоставления финансовых гарантий для обеспечения исполнения обязательств по договору поставки электрической энергии согласно постановлению Правительства РФ №442. Руководство МУПов не выполнило требований энергетиков, что стало поводом для обращения в Ростехнадзор. Сотрудниками Уральского управления Ростехнадзора были составлены протоколы об административном правонарушении и переданы в суд. Арбитражный суд Свердловской области признал предприятия виновными по статье 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате», — говорится в сообщении.



В результате «Западное» выплатит штраф в размере 100 тыс. руб., а «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» — 50 тыс. руб.



«На сегодня задолженность за электроэнергию данной категории потребителей превысила 2,5 млрд руб. «ЭнергосбыТ Плюс» проводит с этими должниками постоянную работу. С начала года 10 «неотключаемых» потребителей привлечены к административной ответственности за долги перед энергетиками», — подчеркивает пресс-служба.

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