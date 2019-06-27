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Екатеринбург вошел в тройку российских городов с наибольшим количеством автомобилей
27 июнь 2019 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Екатеринбург занял третье место в рейтинге российских городов с наибольшим количеством зарегистрированных легковых автомобилей. На 1 января 2019 года в Екатеринбурге было зарегистрировано 462 тыс. легковых автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В Москве, возглавившей «Топ-25» по численности автопарка, этот показатель зафиксирован на уровне 3,7 млн единиц. В занявшем вторую строчку рейтинга Санкт-Петербурге зарегистрировано 1,75 млн автомобилей.
Далее в топе расположились Новосибирск (445 тыс.), Самара (394 тыс.), Казань (374 тыс.), Нижний Новгород (361 тыс.), Краснодар (341 тыс.), Челябинск (331 тыс.) и Воронеж (330 тыс.).
Отмечается, что в целом в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей.
В Москве, возглавившей «Топ-25» по численности автопарка, этот показатель зафиксирован на уровне 3,7 млн единиц. В занявшем вторую строчку рейтинга Санкт-Петербурге зарегистрировано 1,75 млн автомобилей.
Далее в топе расположились Новосибирск (445 тыс.), Самара (394 тыс.), Казань (374 тыс.), Нижний Новгород (361 тыс.), Краснодар (341 тыс.), Челябинск (331 тыс.) и Воронеж (330 тыс.).
Отмечается, что в целом в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей.
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