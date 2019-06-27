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В Екатеринбурге в ходе опрессовок обнаружены 24 повреждения трубопроводов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Екатеринбурге при проведении гидравлических испытаний (опрессовок) были обнаружены 24 повреждения трубопроводов. В двух случаях вода вышла на поверхность, пострадали два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



«Повреждения зафиксированы в районе улиц: Строителей, С. Дерябиной, Токарей, Д. Зверева, Советcкая, Красноармейская, Посадская, Волгоградская, Шевченко, Победы, Б.Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковская, Пехотинцев и Бебеля. Вода вышла на поверхность в районе ул. Воеводина и Новгородцевой. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба двум автомобилям», — говорится в сообщении.



Напомним, что в Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок. Испытания проходили с 23.00 24 июня до 06.00 27 июня. Горячее водоснабжение в это время было ограничено для потребителей.



«Гидравлические испытания — одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Их цель — выявление слабых мест на теплотрассах с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. Опрессовки проводились давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями. Следующий этап пройдет с 13 по 15 августа», — уточняет пресс-служба.

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