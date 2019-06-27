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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за сокрытия на коммерческом предприятии 26 млн рублей при уплате налогов
27 июнь 2019 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, подозреваемого в сокрытии средств для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По версии следствия, с ноября 2018 по март 2019 года у компании накопилась задолженность по налогами на сумму более 17 млн руб. Директор организации, как полагают в ведомстве, сокрыл средства, за счет которых можно было погасить задолженность. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемый сокрыл более 26 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере».
По версии следствия, с ноября 2018 по март 2019 года у компании накопилась задолженность по налогами на сумму более 17 млн руб. Директор организации, как полагают в ведомстве, сокрыл средства, за счет которых можно было погасить задолженность. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемый сокрыл более 26 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере».
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