Новости дня

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за сокрытия на коммерческом предприятии 26 млн рублей при уплате налогов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, подозреваемого в сокрытии средств для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



По версии следствия, с ноября 2018 по март 2019 года у компании накопилась задолженность по налогами на сумму более 17 млн руб. Директор организации, как полагают в ведомстве, сокрыл средства, за счет которых можно было погасить задолженность. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемый сокрыл более 26 млн руб.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:47</span><br /><strong>В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за сокрытия на коммерческом предприятии 26 млн рублей при уплате налогов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, подозреваемого в сокрытии средств для уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087962-v-nizhnem-tagile-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-iz-za-sokrytiya-na-kommercheskom-predpriyatii-26-mln-rubley-pri-uplate-nalogov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: