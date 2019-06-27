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В Екатеринбурге средняя цена на вторичное жилье выросла за месяц на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Екатеринбурге средняя цена на вторичное жилье выросла за четыре недели на 0,5% и составила 72 тыс. 556 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в сообщении Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Средняя цена преодолела черту 72 тыс. руб. за кв. м в конце апреля этого года, с того момента мы фиксируем незначительный рост цены или, чаще всего, периоды стагнации. Такая ситуация обусловлена снижающимся спросом на фоне растущего объема предложения», — отмечают аналитики УПН.



Также сообщается, что за месяц число объектов на рынке почти не изменилось и составляет 8,86 тыс. При этом количество пригородных объектов выросло — на 2,1% (в реальном выражении — 760 квартир). А вот количество комнат, наоборот, сократилось — на 2,2% за четыре недели (1,44 тыс. объектов). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.

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