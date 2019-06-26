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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ на 18,4 млрд рублей
26 июнь 2019 (18:03)
Минфин России на аукционе в среду 26 июня разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на 18,388 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 102,2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,3502% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,46% годовых. Спрос составил 46,568 млрд руб.
На аукционах 19 июня Минфин разместил ОФЗ двух серий на 22,85 млрд руб. при лимите в 25,3 млрд руб.
Цена отсечения составила 102,2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,3502% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,46% годовых. Спрос составил 46,568 млрд руб.
На аукционах 19 июня Минфин разместил ОФЗ двух серий на 22,85 млрд руб. при лимите в 25,3 млрд руб.
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