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Группа ЧТПЗ объявляет старт клиентоцентричной трансформации ломозаготовительного дивизиона
26 июнь 2019 (18:02)
УрБК, Челябинск, 26.06.2019. Группа ЧТПЗ начала реализацию программы трансформации ломозаготовительного дивизиона — ГК «МЕТА». Переход к клиентоцентричной модели бизнеса на базе цифровых технологий позволит компании повысить эффективность бизнеса и выйти в число компаний-лидеров по объемам поставок лома в России.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, реализация программы рассчитана на период до 2023 года и пройдет в два этапа. На первом, до 2021 года, в компании будет сформирована целевая структура бизнес-процессов, а также внедрены ИТ-инструменты для управления и контроля заготовки и переработки лома.
На втором этапе, сроком исполнения до 2023 года, «МЕТА» сосредоточится на региональном развитии и достижении блокирующей доли на отечественном рынке. Ожидаемый эффект от мероприятий трансформации — рост целевого показателя EBITDA до 1 млрд руб. к 2020 году.
«Стратегическая цель ГК «МЕТА» — стать крупнейшим в России поставщиком лома. Стартовавшая программа трансформации является необходимым условием для ее достижения, своевременным и проактивным ответом на вызовы рынка. Уверен, что профессионализм команды, клиентоцентричный подход и цифровизация бизнеса позволят сделать сотрудничество с компанией более удобным, а сервис — соответствующим ожиданиям наших клиентов», — говорит генеральный директор Группы компаний «МЕТА» Олег Рябко.
В 2019 году «МЕТА» планирует реализовать семь проектов, направленных на преобразование бизнес-процессов компании. Изменения произойдут в существующей структуре заготовки лома черных и цветных металлов, которые направлены на «выпрямление» клиентского пути и сокращение количества посредников.
Запланированная централизация закупок и логистики позволит снизить затраты на приобретение товаров и услуг на 5%, повысить контроль работы автотранспорта. Кроме того, в компании будут реализованы проекты по автоматизации оперативного учета, развитию клиентоцентричности и корпоративной культуры.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, реализация программы рассчитана на период до 2023 года и пройдет в два этапа. На первом, до 2021 года, в компании будет сформирована целевая структура бизнес-процессов, а также внедрены ИТ-инструменты для управления и контроля заготовки и переработки лома.
На втором этапе, сроком исполнения до 2023 года, «МЕТА» сосредоточится на региональном развитии и достижении блокирующей доли на отечественном рынке. Ожидаемый эффект от мероприятий трансформации — рост целевого показателя EBITDA до 1 млрд руб. к 2020 году.
«Стратегическая цель ГК «МЕТА» — стать крупнейшим в России поставщиком лома. Стартовавшая программа трансформации является необходимым условием для ее достижения, своевременным и проактивным ответом на вызовы рынка. Уверен, что профессионализм команды, клиентоцентричный подход и цифровизация бизнеса позволят сделать сотрудничество с компанией более удобным, а сервис — соответствующим ожиданиям наших клиентов», — говорит генеральный директор Группы компаний «МЕТА» Олег Рябко.
В 2019 году «МЕТА» планирует реализовать семь проектов, направленных на преобразование бизнес-процессов компании. Изменения произойдут в существующей структуре заготовки лома черных и цветных металлов, которые направлены на «выпрямление» клиентского пути и сокращение количества посредников.
Запланированная централизация закупок и логистики позволит снизить затраты на приобретение товаров и услуг на 5%, повысить контроль работы автотранспорта. Кроме того, в компании будут реализованы проекты по автоматизации оперативного учета, развитию клиентоцентричности и корпоративной культуры.
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