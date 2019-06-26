Новости дня

Группа ЧТПЗ объявляет старт клиентоцентричной трансформации ломозаготовительного дивизиона

УрБК, Челябинск, 26.06.2019. Группа ЧТПЗ начала реализацию программы трансформации ломозаготовительного дивизиона — ГК «МЕТА». Переход к клиентоцентричной модели бизнеса на базе цифровых технологий позволит компании повысить эффективность бизнеса и выйти в число компаний-лидеров по объемам поставок лома в России.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, реализация программы рассчитана на период до 2023 года и пройдет в два этапа. На первом, до 2021 года, в компании будет сформирована целевая структура бизнес-процессов, а также внедрены ИТ-инструменты для управления и контроля заготовки и переработки лома.



На втором этапе, сроком исполнения до 2023 года, «МЕТА» сосредоточится на региональном развитии и достижении блокирующей доли на отечественном рынке. Ожидаемый эффект от мероприятий трансформации — рост целевого показателя EBITDA до 1 млрд руб. к 2020 году.



«Стратегическая цель ГК «МЕТА» — стать крупнейшим в России поставщиком лома. Стартовавшая программа трансформации является необходимым условием для ее достижения, своевременным и проактивным ответом на вызовы рынка. Уверен, что профессионализм команды, клиентоцентричный подход и цифровизация бизнеса позволят сделать сотрудничество с компанией более удобным, а сервис — соответствующим ожиданиям наших клиентов», — говорит генеральный директор Группы компаний «МЕТА» Олег Рябко.



В 2019 году «МЕТА» планирует реализовать семь проектов, направленных на преобразование бизнес-процессов компании. Изменения произойдут в существующей структуре заготовки лома черных и цветных металлов, которые направлены на «выпрямление» клиентского пути и сокращение количества посредников.



Запланированная централизация закупок и логистики позволит снизить затраты на приобретение товаров и услуг на 5%, повысить контроль работы автотранспорта. Кроме того, в компании будут реализованы проекты по автоматизации оперативного учета, развитию клиентоцентричности и корпоративной культуры.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ объявляет старт клиентоцентричной трансформации ломозаготовительного дивизиона</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 26.06.2019. Группа ЧТПЗ начала реализацию программы трансформации ломозаготовительного дивизиона — ГК «МЕТА». Переход к клиентоцентричной модели бизнеса на базе цифровых технологий позволит компании повысить эффективность бизнеса и выйти в число компаний-лидеров по объемам поставок лома в России. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087958-gruppa-chtpz-obyavlyaet-start-klientocentrichnoy-transformacii-lomozagotovitelnogo-diviziona.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: