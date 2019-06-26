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Директора компании «Уралполимет» осудили за неуплату налогов на сумму 18 млн рублей
26 июнь 2019 (17:58)
УрБК, Челябинск, 26.06.2019. В Челябинской области суд признал директора ООО «Уралполимет» виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 18 млн руб., сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.
Суд установил, что предприниматель из Златоуста с 2013 по 2016 год уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 18 млн руб., включая в налоговую декларацию ложные сведения по уплате налога на прибыль и добавленную стоимость.
«Он признан виновным по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подсудимому объекты недвижимости общей стоимостью 14 млн руб., а также предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Суд установил, что предприниматель из Златоуста с 2013 по 2016 год уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 18 млн руб., включая в налоговую декларацию ложные сведения по уплате налога на прибыль и добавленную стоимость.
«Он признан виновным по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подсудимому объекты недвижимости общей стоимостью 14 млн руб., а также предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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