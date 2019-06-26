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На подготовку Свердловской области к отопительному сезону потратят 6,8 миллиардов рублей
26 июнь 2019 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Свердловской области планируется потратить 6,8 млрд руб. на подготовку жилфонда и коммунальных сетей к отопительному сезону, сообщает департамент информационной политики региона.
Большая часть от этой суммы предоставлена из местных бюджетов и внебюджетных источников — 4,8 млрд руб. Остальная сумма выделена из областной казны.
На эти средства планируется заменить более 182 км тепловых, 177 км водопроводных и 40 километров ветхих канализационных сетей, а также построить 8 котельных и модернизировать 12 участков теплотрасс.
Большая часть от этой суммы предоставлена из местных бюджетов и внебюджетных источников — 4,8 млрд руб. Остальная сумма выделена из областной казны.
На эти средства планируется заменить более 182 км тепловых, 177 км водопроводных и 40 километров ветхих канализационных сетей, а также построить 8 котельных и модернизировать 12 участков теплотрасс.
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