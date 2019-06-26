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В Челябинске спрос на подержанные российские автомобили упал на 1 процентный пункт

26 июнь 2019 (16:05)

УрБК, Челябинск, 26.06.2019. В Челябинске с 21 марта по 20 июня 2019 года спрос на подержанные российские автомобили упал на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем самым подтверждая всероссийский тренд, где данный показатель снизился на 1,2 п. п. сообщает пресс-службе портала «Авито».

Всего на отечественные автомобили с пробегом в городе приходится около 30% сделок. В Челябинске средняя цена иномарки на 216% выше, чем стоимость отечественной машины 508 тыс. 830 руб. против 161 тыс. 200 руб., однако их средний возраст (11,7 лет) немного ниже, чем у российских (13 лет).

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