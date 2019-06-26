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Продовольственное эмбарго продлили до 2020 года
26 июнь 2019 (15:49)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев продлил до 31 декабря 2020 года продовольственное эмбарго в отношении ряда стран. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«В пункте 1 слова «по 31 декабря 2019 года» заменить словами «по 31 декабря 2020 года», — написано в постановлении.
В марте 2014 года Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, в связи с ситуацией на Украине начали вводить в отношении России санкции. После этого, 6 августа 2014 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». С 7 августа 2014 года правительство России запретило импорт ряда продовольственных товаров из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Россия продлила действие эмбарго еще на год. Позже его продлевали еще дважды.
«В пункте 1 слова «по 31 декабря 2019 года» заменить словами «по 31 декабря 2020 года», — написано в постановлении.
В марте 2014 года Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, в связи с ситуацией на Украине начали вводить в отношении России санкции. После этого, 6 августа 2014 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». С 7 августа 2014 года правительство России запретило импорт ряда продовольственных товаров из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Россия продлила действие эмбарго еще на год. Позже его продлевали еще дважды.
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