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Загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень» привело к закрытию туристических маршрутов
26 июнь 2019 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Компания «Другой маршрут» объявила об отмене туристических сплавов по рекам Сосьва и Шегультан из-за загрязнения водоемов вблизи заповедника «Денежкин камень».
«По результатам анализов на 27 мая 2019 г., от независимой аккредитованной лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета Пермского госуниверситета, самым загрязненным оказался Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель. Проанализированные пробы воды показывают превышение предельно допустимых концентраций по тяжелым металлам в сотни и тысячи раз. Такая вода несет смертельный вред человеку животным и растениям», — говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
В «Другом маршруте» отметили, что, по данным специалистов, источником загрязнения являются медные, медно-цинковые и серно-колчеданные карьеры.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
«По результатам анализов на 27 мая 2019 г., от независимой аккредитованной лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета Пермского госуниверситета, самым загрязненным оказался Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель. Проанализированные пробы воды показывают превышение предельно допустимых концентраций по тяжелым металлам в сотни и тысячи раз. Такая вода несет смертельный вред человеку животным и растениям», — говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
В «Другом маршруте» отметили, что, по данным специалистов, источником загрязнения являются медные, медно-цинковые и серно-колчеданные карьеры.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
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