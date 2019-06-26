Белоярская АЭС: новые перспективы БН-600

На Белоярской АЭС 21 июня 2019 года завершилось выездное отраслевое совещание заместителей главных инженеров атомных станций по инженерной поддержке и модернизации. Одним из важных вопросов, поднятых в ходе мероприятия, стали перспективы повторного продления срока эксплуатации энергоблока с реактором БН-600 до 2040 года.В совещании приняли участие руководители и представители департаментов «Росэнергоатома», представители отраслевых научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских и подрядных организаций (АО «ВНИИАЭС», АО «ОКБ Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ОКБМ Африкантов» и др.). Участники обсудили вопросы модернизации и продления сроков эксплуатации (ПСЭ) действующих энергоблоков отечественных атомных станций.Выбор Белоярской АЭС в качестве площадки для проведения совещания был не случен.«Мы давно планировали провести выездное совещание на Белоярской АЭС. Станция обладает прекрасными производственными показателями, имеет хороший опыт ПСЭ: в 2010 году после модернизации и повышения безопасности энергоблок №3 БН-600 получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию еще на 10 лет. Качество и объем проведенных работ дают нам уверенность, что в следующем году он получит разрешение еще на 5 лет эксплуатации, то есть до 2025 года», — отметил директор департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» Юрий Максимов.Напомним, реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 начал работу в апреле 1980 года в 3-м энергоблоке на Белоярской АЭС, его электрическая мощность — 600 МВт. До 2015 года, когда был запущен энергоблок №4 с реактором БН-800, БН-600 оставался единственным в мире действующим энергетическим реактором на быстрых нейтронах. Экспертным сообществом на международном уровне он признан одним их самых надежных и безопасных в мире.В ходе совещания состоялся продуктивный обмен опытом, представители АЭС отчитались об итогах работ по модернизации и продлению сроков эксплуатации энергоблоков за I полугодие текущего года, определили основные задачи в этой области на ближайшую перспективу. В частности, атомщики обсудили перспективы повторного продления срока эксплуатации энергоблока БН-600 Белоярской АЭС до 2040 года.«На уровне «Росэнергоатома» мы считаем, что есть возможность продления эксплуатации энергоблока БН-600 до 2040 года. Это означает, что мы готовы к работам по продлению проектного срока эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС до 60 лет», — пояснил в своем докладе заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Петр Говоров.По его словам, первый этап этих работ уже завершен: АО «АКБМ Африкантов», НИЦ «Курчатовский институт» и другие проектные, конструкторские и исследовательские организации провели предварительное обследование оборудования, и пришли к выводу о технической возможности дальнейшей работы энергоблока.«На втором этапе мы обосновали экономическую целесообразность повторного продления и закрепили его решением госкорпорации «Росатом». В настоящее время АО «Атомпроект» разрабатывает инвестиционный проект ПСЭ энергоблока, работы по которому мы должны завершить до 2024 года и подать документы в Ростехнадзор для получения лицензии на эксплуатацию третьего энергоблока на 2025-2040 годы», — отметил Петр Говоров.Участники совещания выразили надежду, что тот опыт, который уже наработан Белоярской АЭС по ПСЭ, не потерян, и работы по повторному продлению пройдут на высоком уровне.По итогам совещания подготовлен рабочий протокол. В нем предусмотрены мероприятия, которые будут обсуждаться на следующем совещании по данной тематике. Была также дана оценка экономической эффективности мероприятий по модернизации и продлению сроков эксплуатации АЭС, рассмотрены вопросы повышения надежности эксплуатации энергоблоков и управления ресурсом оборудования, а также принципы формирования профильной инвестиционной программы «Росэнергоатома» на 2020 год.