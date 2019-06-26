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Забор противостояния от «Атомстройкомплекса»
26 июнь 2019 (15:03)
В Екатеринбурге вокруг забора, ограждающего доступ горожан в парк в УНЦ (в районе улиц Разливной и Амундсена), уже почти полгода не утихает противостояние. Компания «Атомcтройкомплекс», строящая на этой территории новый жилой комплекс «WOODS», втянула в конфликт жителей УНЦ, покупателей квартир в строящемся ЖК и администрацию города.
Очередное обострение конфликта случилось 24 июня. Корпорация «Атомстройкомплекс» нарушила договоренности с администрацией Екатеринбурга и жителями района УНЦ. Вопреки соглашению о моратории на проведение дальнейших работ, девелопер вновь вывел на территорию строительную технику.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
Как сообщают жители дома по ул. Амундсена, 135, строители вышли на спорный участок и не реагируют на требования жильцов прекратить работы.
Конфликт в районе УНЦ начался в январе 2019 года, когда работники «Атомстройкомплекса» возвели забор вокруг ЖК «WOODS» и расположенного рядом парка. В результате рекреационная зеленая зона оказалась недоступной для большинства горожан. При этом часть ограждения была установлена прямо посреди детской площадки дома по ул. Амундсена, 135. Конструкция отрезала часть придомовой территории, а значительная часть детской площадки была просто уничтожена.
Напомним, что в результате возникшего конфликта произошла целая череда столкновений между жильцами дома №135 и строителями. Граждане мешали ставить забор и запретили проезд строительной техники через свою территорию. Первыми жертвами конфликта стали два жильца дома, пытавшиеся помешать возведению забора. По словам жителей района, их избили строители. Пострадавшие зафиксировали побои в травмпункте и написали заявления в полицию. «Атомстройкомплекс» в ответ написал заявление о порче жителями дома имущества компании. Через некоторое время на площадке сгорела строительная будка. Далее компания решила действовать жестче: силовое прикрытие установки забора было поручено людям с атлетическим телосложением и, как уверяют жильцы дома, профессиональным боксерам.
В итоге в затянувшийся конфликт пришлось вмешаться администрации Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский 1 июня провел выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал их позиции и на месте выяснял причины конфликта. Через неделю, 7 мая, в администрации он обсудил с конфликтующими сторонами возможные пути решения вопроса. Также в результате переговоров была достигнута договоренность о прекращении «Атомстройкомплексом» строительных работ до выработки пути решения конфликтной ситуации.
Интересно отметить, что в самом «Атомстройкомплексе» возведение забора на детской площадке объясняют заботой о жителях.
«На встрече в администрации города Александра Высокинского с жильцами дома по адресу: ул. Амундсена, 135, жителями ЖК «WOODS» и застройщиком, компанией «Атостройкомплекс», было озвучено, что работы по благоустройству парка будут закончены в июле 2019 года. Для их выполнения территория земельного участка была огорожена и закрыта в соответствии с соблюдением требований техники безопасности», — прокомментировала пресс-служба компании.
Отметим, что информация пресс-службы «Атомстройкомплекса», распространенная 25 июня 2019 года, прямо расходится с официальными данными администрации Екатеринбурга, опубликованными после встречи с жителями квартала.
«В первую очередь для снятия острой фазы спора предлагается передвинуть забор, ограждающий территорию ЖК «WOODS», к кромке лесного массива (это примерно 8 метров) и предоставить жителям дома на Амундсена, 135 свободный доступ на их детскую и спортивную площадки», — сообщила тогда пресс-служба администрации города.
Свое видение ситуации существует и у гендиректора НП «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Выступая 25 июня 2019 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург», он фактически ушел от ответов на острые вопросы от жителей УНЦ, оставленные в блоге радиостанции. В целом комментируя ситуацию с конфликтом на УНЦ, он заявил о необходимости компромисса.
«Вчера у меня была встреча с жителями Краснолесья, похожего очень участка ЖК «WOODS», где мы тоже поначалу имели противостояние… Как ни пытаешься сделать хорошо, иногда происходит все равно не так — бывают недовольные. Поэтому надо договариваться, разговаривать и принимать здравые решения. И там, где можно пойти на компромисс, надо идти на него», — сказал Валерий Ананьев.
Интересно отметить, что в ходе своего выступления гендиректор НП «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» также заявил, что диалог с жителями и учет мнения горожан должны быть приоритетом при работе застройщика, и девелоперам необходимо объяснять свои действия во избежание возникновения конфликтных ситуаций.
В то же время одной из главных причин конфликта в УНЦ многие его участники до сих пор считают как раз полное отсутствие достоверной информации со стороны застройщика. Так, например, сообщение о причинах появления забора пресс-служба компании опубликовала только через полгода после его возведения. До сих пор кардинально различается и информация о статусе парка, сообщаемая представителями «Атомстройкомплекса» жителям района УНЦ и покупателям квартир в ЖК «WOODS». Если одним регулярно обещают, что парк останется открытой для всех рекреационной зоной, то вторым говорят, что это «придомовая территория» ЖК, и она будет закрытой от посторонних.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
На данный момент, вопреки заявлениям Валерия Ананьева о необходимости вести диалог с жителями Екатеринбурга и обещаниям «Атомстройкомплекса» ввести мораторий на стройку, работы на спорной территории продолжаются, конфликтная ситуация накаляется. Не исключено, что жители УНЦ, столкнувшиеся с нарушением договоренностей, могут перейти к активным действиям по эскалации конфликта.
«Мы попросили остановить работы. Они сказали: «Нет, мы не остановим. Нам начальство сказало делать, мы будем делать». На данный момент все кипят. Если сейчас не остановят работы, мы перейдем к активным действиям», — сообщила 24 июня жительница УНЦ.
УрБК будет следить за развитием событий.
Очередное обострение конфликта случилось 24 июня. Корпорация «Атомстройкомплекс» нарушила договоренности с администрацией Екатеринбурга и жителями района УНЦ. Вопреки соглашению о моратории на проведение дальнейших работ, девелопер вновь вывел на территорию строительную технику.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
Как сообщают жители дома по ул. Амундсена, 135, строители вышли на спорный участок и не реагируют на требования жильцов прекратить работы.
Конфликт в районе УНЦ начался в январе 2019 года, когда работники «Атомстройкомплекса» возвели забор вокруг ЖК «WOODS» и расположенного рядом парка. В результате рекреационная зеленая зона оказалась недоступной для большинства горожан. При этом часть ограждения была установлена прямо посреди детской площадки дома по ул. Амундсена, 135. Конструкция отрезала часть придомовой территории, а значительная часть детской площадки была просто уничтожена.
Напомним, что в результате возникшего конфликта произошла целая череда столкновений между жильцами дома №135 и строителями. Граждане мешали ставить забор и запретили проезд строительной техники через свою территорию. Первыми жертвами конфликта стали два жильца дома, пытавшиеся помешать возведению забора. По словам жителей района, их избили строители. Пострадавшие зафиксировали побои в травмпункте и написали заявления в полицию. «Атомстройкомплекс» в ответ написал заявление о порче жителями дома имущества компании. Через некоторое время на площадке сгорела строительная будка. Далее компания решила действовать жестче: силовое прикрытие установки забора было поручено людям с атлетическим телосложением и, как уверяют жильцы дома, профессиональным боксерам.
В итоге в затянувшийся конфликт пришлось вмешаться администрации Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский 1 июня провел выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал их позиции и на месте выяснял причины конфликта. Через неделю, 7 мая, в администрации он обсудил с конфликтующими сторонами возможные пути решения вопроса. Также в результате переговоров была достигнута договоренность о прекращении «Атомстройкомплексом» строительных работ до выработки пути решения конфликтной ситуации.
Интересно отметить, что в самом «Атомстройкомплексе» возведение забора на детской площадке объясняют заботой о жителях.
«На встрече в администрации города Александра Высокинского с жильцами дома по адресу: ул. Амундсена, 135, жителями ЖК «WOODS» и застройщиком, компанией «Атостройкомплекс», было озвучено, что работы по благоустройству парка будут закончены в июле 2019 года. Для их выполнения территория земельного участка была огорожена и закрыта в соответствии с соблюдением требований техники безопасности», — прокомментировала пресс-служба компании.
Отметим, что информация пресс-службы «Атомстройкомплекса», распространенная 25 июня 2019 года, прямо расходится с официальными данными администрации Екатеринбурга, опубликованными после встречи с жителями квартала.
«В первую очередь для снятия острой фазы спора предлагается передвинуть забор, ограждающий территорию ЖК «WOODS», к кромке лесного массива (это примерно 8 метров) и предоставить жителям дома на Амундсена, 135 свободный доступ на их детскую и спортивную площадки», — сообщила тогда пресс-служба администрации города.
Свое видение ситуации существует и у гендиректора НП «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Выступая 25 июня 2019 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург», он фактически ушел от ответов на острые вопросы от жителей УНЦ, оставленные в блоге радиостанции. В целом комментируя ситуацию с конфликтом на УНЦ, он заявил о необходимости компромисса.
«Вчера у меня была встреча с жителями Краснолесья, похожего очень участка ЖК «WOODS», где мы тоже поначалу имели противостояние… Как ни пытаешься сделать хорошо, иногда происходит все равно не так — бывают недовольные. Поэтому надо договариваться, разговаривать и принимать здравые решения. И там, где можно пойти на компромисс, надо идти на него», — сказал Валерий Ананьев.
Интересно отметить, что в ходе своего выступления гендиректор НП «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» также заявил, что диалог с жителями и учет мнения горожан должны быть приоритетом при работе застройщика, и девелоперам необходимо объяснять свои действия во избежание возникновения конфликтных ситуаций.
В то же время одной из главных причин конфликта в УНЦ многие его участники до сих пор считают как раз полное отсутствие достоверной информации со стороны застройщика. Так, например, сообщение о причинах появления забора пресс-служба компании опубликовала только через полгода после его возведения. До сих пор кардинально различается и информация о статусе парка, сообщаемая представителями «Атомстройкомплекса» жителям района УНЦ и покупателям квартир в ЖК «WOODS». Если одним регулярно обещают, что парк останется открытой для всех рекреационной зоной, то вторым говорят, что это «придомовая территория» ЖК, и она будет закрытой от посторонних.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
На данный момент, вопреки заявлениям Валерия Ананьева о необходимости вести диалог с жителями Екатеринбурга и обещаниям «Атомстройкомплекса» ввести мораторий на стройку, работы на спорной территории продолжаются, конфликтная ситуация накаляется. Не исключено, что жители УНЦ, столкнувшиеся с нарушением договоренностей, могут перейти к активным действиям по эскалации конфликта.
«Мы попросили остановить работы. Они сказали: «Нет, мы не остановим. Нам начальство сказало делать, мы будем делать». На данный момент все кипят. Если сейчас не остановят работы, мы перейдем к активным действиям», — сообщила 24 июня жительница УНЦ.
УрБК будет следить за развитием событий.
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