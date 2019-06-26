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Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок отечественных автомобилей

УрБК, Москва, 26.06.2019. В России на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей будет выделено 10 млрд руб. Соответствующее заявление было сделано на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщается на сайте российского кабмина.



Речь идет о выделении 6 млрд руб. на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд — на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Из них 3 млрд руб. выделят из Резервного фонда, остальные — в конце года при изменении закона о бюджете.



На прошлой неделе ранее выделенные на реализацию программы средства закончились.



«На этот год было выделено 10,4 млрд руб. под программы. Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах», — сказал Денис Мантуров.



«Считаем крайне важным возобновить работу этих программ. Начиная с 1 июля этого года мы за период до конца года — посчитали — сможем простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах. Наше население сможет приобрести на льготных условиях легковые автомобили. Также и бизнес — в первую очередь это малые и средние предприятия — для ведения своей деятельности получает возможность на льготных условиях по лизингу приобрести новые автомобили. А с учетом того, что автопром сегодня — это такой мультипликативный сегмент обрабатывающих отраслей промышленности, он обеспечивает более 2 млн человек нашего населения работой», — также отметил он.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:56</span><br /><strong>Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок отечественных автомобилей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.06.2019. В России на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей будет выделено 10 млрд руб. Соответствующее заявление было сделано на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщается на сайте российского кабмина.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087944-pravitelstvo-rf-vydelit-10-mlrd-rubley-na-podderzhku-lgotnyh-pokupok-otechestvennyh-avtomobiley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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