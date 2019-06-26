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Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок отечественных автомобилей
26 июнь 2019 (14:56)
УрБК, Москва, 26.06.2019. В России на продолжение программ льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей будет выделено 10 млрд руб. Соответствующее заявление было сделано на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщается на сайте российского кабмина.
Речь идет о выделении 6 млрд руб. на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд — на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Из них 3 млрд руб. выделят из Резервного фонда, остальные — в конце года при изменении закона о бюджете.
На прошлой неделе ранее выделенные на реализацию программы средства закончились.
«На этот год было выделено 10,4 млрд руб. под программы. Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах», — сказал Денис Мантуров.
«Считаем крайне важным возобновить работу этих программ. Начиная с 1 июля этого года мы за период до конца года — посчитали — сможем простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах. Наше население сможет приобрести на льготных условиях легковые автомобили. Также и бизнес — в первую очередь это малые и средние предприятия — для ведения своей деятельности получает возможность на льготных условиях по лизингу приобрести новые автомобили. А с учетом того, что автопром сегодня — это такой мультипликативный сегмент обрабатывающих отраслей промышленности, он обеспечивает более 2 млн человек нашего населения работой», — также отметил он.
Речь идет о выделении 6 млрд руб. на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд — на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Из них 3 млрд руб. выделят из Резервного фонда, остальные — в конце года при изменении закона о бюджете.
На прошлой неделе ранее выделенные на реализацию программы средства закончились.
«На этот год было выделено 10,4 млрд руб. под программы. Мы смогли простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах», — сказал Денис Мантуров.
«Считаем крайне важным возобновить работу этих программ. Начиная с 1 июля этого года мы за период до конца года — посчитали — сможем простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах. Наше население сможет приобрести на льготных условиях легковые автомобили. Также и бизнес — в первую очередь это малые и средние предприятия — для ведения своей деятельности получает возможность на льготных условиях по лизингу приобрести новые автомобили. А с учетом того, что автопром сегодня — это такой мультипликативный сегмент обрабатывающих отраслей промышленности, он обеспечивает более 2 млн человек нашего населения работой», — также отметил он.
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