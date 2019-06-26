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Кредитные карты СКБ-банка теперь можно заказать через Интернет

26 июнь 2019 (14:10)

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Оформить заказ и доставку кредитной карты СКБ-банка можно не заходя в офис. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заказать кредитную карту очень просто: надо оформить заявку на сайте банка, выбрав способ получения «доставка курьером». После рассмотрения и одобрения заявки, останется только договориться с курьером о времени и месте встречи. Он привезёт документы и карту», — говорится в сообщении.

Доставка возможна и за пределами города — в радиусе 90 км от его границы. Сервис уже действует в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Омске.

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