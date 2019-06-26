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Кредитные карты СКБ-банка теперь можно заказать через Интернет





«Заказать кредитную карту очень просто: надо оформить заявку на



Доставка возможна и за пределами города — в радиусе 90 км от его границы. Сервис уже действует в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Омске. УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Оформить заказ и доставку кредитной карты СКБ-банка можно не заходя в офис. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.«Заказать кредитную карту очень просто: надо оформить заявку на сайте банка, выбрав способ получения «доставка курьером». После рассмотрения и одобрения заявки, останется только договориться с курьером о времени и месте встречи. Он привезёт документы и карту», — говорится в сообщении.Доставка возможна и за пределами города — в радиусе 90 км от его границы. Сервис уже действует в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Омске.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:10</span><br /><strong>Кредитные карты СКБ-банка теперь можно заказать через Интернет</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Оформить заказ и доставку кредитной карты СКБ-банка можно не заходя в офис. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087942-kreditnye-karty-skb-banka-teper-mozhno-zakazat-cherez-internet.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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