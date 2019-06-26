Новости дня
Кредитные карты СКБ-банка теперь можно заказать через Интернет
26 июнь 2019 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Оформить заказ и доставку кредитной карты СКБ-банка можно не заходя в офис. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Заказать кредитную карту очень просто: надо оформить заявку на сайте банка, выбрав способ получения «доставка курьером». После рассмотрения и одобрения заявки, останется только договориться с курьером о времени и месте встречи. Он привезёт документы и карту», — говорится в сообщении.
Доставка возможна и за пределами города — в радиусе 90 км от его границы. Сервис уже действует в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Омске.
«Заказать кредитную карту очень просто: надо оформить заявку на сайте банка, выбрав способ получения «доставка курьером». После рассмотрения и одобрения заявки, останется только договориться с курьером о времени и месте встречи. Он привезёт документы и карту», — говорится в сообщении.
Доставка возможна и за пределами города — в радиусе 90 км от его границы. Сервис уже действует в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Красноярске, Новосибирске и Омске.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России официально начались продажи iPhone 7
- Доставка пластиковых карт на дом стала доступна для клиентов ОАО «ВУЗ-банк» в Екатеринбурге
- ООО КБ «Кольцо Урала»: оформить Гринкарту теперь можно через Интернет
- Клиенты ОАО «МЕТКОМБАНК» получили возможность заполнить заявку на кредитную карту на сайте банка
- ООО КБ «Москоммерцбанк» заявило о ликвидации филиалов в ряде регионов РФ