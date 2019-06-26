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Прокуратура начала проверку сделки по продаже муниципальной бани «Бодрость» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Прокуратура Екатеринбурга начала проверку сделки по отчуждению из собственности муниципалитета банного комплекса МУП «Бодрость». Об этом сегодня рассказал старший помощник прокурора города Александр Бобров на заседании профильных комиссий Екатеринбургской городской думы (ЕГД).



Надзорные органы планируют проверить не была ли умышленно занижена сумма сделки. Как было заявлено на заседании комиссий ЕГД, земельный участок, на котором располагался банный комплекс, продали в 2018 году за 6 млн 597 тыс. руб., что составляет 15% от кадастровой стоимости (65 млн руб.).



«Обращение к нам поступило на днях. Какие-то выводы пока делать преждевременно, потому что полной картины у нас нет. Вопрос сложный, неоднозначный. В течение длительного времени принимались решения и действия должностными лицами и организациями. Мы к этой проблеме подключаем ФАС, потому что здесь нужно оценивать соблюдение требований законодательства по конкуренции. Первоначально по первому взгляду можно сделать предварительные выводы о совершении действий по уходу от конкурентных процедур и занижении стоимости. Но окончательные выводы делать рано», — пояснил А. Бобров.



Старший помощник прокурора города добавил, что к проверке подключен также Следственный комитет России.



Присутствовавшие на заседании профильных комиссий представители городской администрации пояснили, что сделка по отчуждению имущества ЕМУП «Бодрость» была проведена на основании действующих документов. Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова указала, что земельный участок был продан по указанной цене на основании постановления экс-главы горадминистрации Александра Якоба от 23 октября 2015 года.



Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин в свою очередь указал, что сделка по отчуждению имущества ЕМУП «Бодрость» может быть аннулирована, если надзорные органы выявят в ней нарушения. Вместе с тем И. Сутягин отметил, что на основании действующих документов администрации города нарушения при совершении сделки не были выявлены.



Банный комплекс «Бодрость», располагавшийся по улице Куйбышева, 42, был продан в мае 2018 года. К настоящему времени здание полностью снесено. На месте этого объекта планировалось построить новый банный комплекс по франшизе московских «Сандунов».

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