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В Екатеринбурге спрос на подержанные российские автомобили упал на 3,4 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Екатеринбурге с 21 марта по 20 июня 2019 года спрос на подержанные российские автомобили упал на 3,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-службе портала «Авито».



Всего на отечественные автомобили с пробегом в столице Урала приходится около 30% сделок. По сравнению с прошлым годом доля продаж отечественных моделей снизилась на 3,4 п. п. — этот тренд верен и для всей России, где данный показатель снизился на 1,2 п. п.



Иностранные автомобили с пробегом в городе стоят почти в три раза дороже 512 тыс. 970 руб. против 182 тыс. 290 руб., однако их средний возраст (11,6 лет) на два года ниже, чем у российских (13,7 лет).

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