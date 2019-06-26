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В Нижнем Тагиле снесли недостроенный Дом ветеранов
26 июнь 2019 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Нижнем Тагиле снесли недостроенное здание, представляющее опасность для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В Нижнем Тагиле в 1997-1998 годах ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» занималось строительством Дома-интерната для инвалидов и престарелых. Однако из-за недостаточности финансирования строительство объекта прекратилось. Здание было исключено из плана капитального строительства.
К недостроенному Дому ветеранов на протяжении многих лет имелся свободный доступ посторонних лиц, в том числе без определенного места жительства. Детьми это строение использовалось как объект для игр, которые периодически приводили к причинению вреда жизни и здоровью. На данном объекте и вблизи него неоднократно совершались преступления.
Кроме этого, указанный объект представлял опасность для граждан с точки зрения антитеррористической защищенности.
Согласно заключению экспертов, дальнейшее возведения указанного здания невозможно и его необходимо снести.
В 2016 году прокуратура направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о сносе указанного объекта незавершенного строительства, которое было удовлетворено в полном объеме.
На ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» возложена обязанность в срок до 1 октября 2017 года осуществить снос объекта незавершенного строительства.
При этом Дзержинский районный суд Нижнего Тагила неоднократно предоставлял отсрочку исполнения решения о сносе в связи с недостатком финансирования и отсутствием денежных средств.
В настоящее время в рамках исполнительного производства, земельный участок полностью освобожден от объекта незавершенного строительства.
В Нижнем Тагиле в 1997-1998 годах ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» занималось строительством Дома-интерната для инвалидов и престарелых. Однако из-за недостаточности финансирования строительство объекта прекратилось. Здание было исключено из плана капитального строительства.
К недостроенному Дому ветеранов на протяжении многих лет имелся свободный доступ посторонних лиц, в том числе без определенного места жительства. Детьми это строение использовалось как объект для игр, которые периодически приводили к причинению вреда жизни и здоровью. На данном объекте и вблизи него неоднократно совершались преступления.
Кроме этого, указанный объект представлял опасность для граждан с точки зрения антитеррористической защищенности.
Согласно заключению экспертов, дальнейшее возведения указанного здания невозможно и его необходимо снести.
В 2016 году прокуратура направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о сносе указанного объекта незавершенного строительства, которое было удовлетворено в полном объеме.
На ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» возложена обязанность в срок до 1 октября 2017 года осуществить снос объекта незавершенного строительства.
При этом Дзержинский районный суд Нижнего Тагила неоднократно предоставлял отсрочку исполнения решения о сносе в связи с недостатком финансирования и отсутствием денежных средств.
В настоящее время в рамках исполнительного производства, земельный участок полностью освобожден от объекта незавершенного строительства.
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