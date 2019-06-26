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Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот»

26 июнь 2019 (12:46)

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В аэропорту Кольцово 25 июня 2019 года, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс SU-1414 Екатеринбург — Москва должен был вылететь в 23.00 по местному времени. Однако вылет состоялся лишь 26 июня 2019 года в 00.26.

По сообщению пресс-службы Свердловской транспортной прокуратуры, в аэропорту Кольцово 25 июня 2019 года при проведении предполетной подготовки воздушного судна B-737-800 авиакомпании «Аэрофлот», вылетающего рейсом SU-1415 по маршруту Екатеринбург — Москва, обнаружены повреждения колеса шасси. После его замены воздушное судно вылетело по маршруту.

На рейс зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе 5 детей.

«Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании, о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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