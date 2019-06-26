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В Невьянске больница выплатит пациенту 300 тыс. рублей за пропущенный диагноз

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница» заплатит 300 тыс. руб. за пропущенный диагноз и нарушение прав пациента на получение своевременной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Житель Невьянска в апреле прошлого года обратился в ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница» с жалобами на высокую температуру. Однако в госпитализации ему было отказано. Участковый врач назначил лечение от простуды. Но мужчине становилось все хуже. В последующие три дня он вызывал «скорую помощь», но так и не был госпитализирован.



Через четыре дня при проведении УЗИ у него были выявлены признаки острого холецистита. Мужчина был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница», где его пришлось дважды оперировать — к тому моменту у мужчины начался перитонит. До начала мая он находился на стационарном лечении. А в сентябре того же года ему удалили желчный пузырь.



Специалист страховой медицинской компании (СМК) «Астрамед-МС» выявил нарушение прав пациента на получение своевременной медицинской помощи. Отказ в госпитализации признан необоснованным, приведшим к прогрессированию заболевания желчного пузыря с развитием осложнений.



В октябре 2018 года мужчина подал претензию в адрес больницы о выплате ему компенсации морального вреда, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда он подал иск к ГБУЗ «Невьянская центральная районная больница» в Невьянский городской суд о взыскании компенсации морального вреда. Он просил взыскать с лечебного учреждения 300 тыс. руб.



Решением городского суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда — 200 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 100 тыс. руб.



Истец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил увеличить размер компенсации морального вреда до 300 тыс. руб. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения решения Невьянского городского суда. Оно оставлено без изменений и вступило в законную силу.

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