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В Свердловской и Челябинской областях зафиксирован наибольший рост общей задолженности за услуги ЖКХ

Свердловская и Челябинская области вошли в число регионов, показавших наибольший рост общей задолженности за услуги ЖКХ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В прошлом году российскими предприятиями сферы ЖКХ было выставлено счетов на сумму более 2,6 трлн руб. При этом фактически получено от населения свыше 2,5 трлн руб. (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы). По данным FinExpertiza, россияне нарастили задолженность на 121,2 млрд руб. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда недоплата составила 108,6 млрд руб. Получается, на каждый из 365 дней 2018 года пришлось в среднем по 330 млн руб. задолженности.



Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 млрд руб.), Дагестан (+6,6 млрд руб.), Челябинская область (+5,8 млрд руб.), Свердловская область (+ 4,2 млрд руб.).



Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки — каждый в среднем по 4 тыс. 429 руб. Далее идут Ингушетия (3 тыс. 995 руб.), Мурманская область (3 тыс. 11 руб.), Камчатский край (2 тыс. 891 руб.) и Республика Коми (2 тыс. 879 руб.).



В среднем же по стране в 2018 году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4%.



Во многих регионах коммунальные службы и ресурсосбытовые предприятия уже давно работают на условиях полной самоокупаемости и действуют тарифы, предполагающие полное возмещение их затрат. В прошлом году таких регионов было 30.



Если ранжировать регионы по уровню платежной дисциплины, понимая под этим отношение фактически произведенных платежей к сумме выставленных за услуги ЖКХ счетов, то в пятерку наиболее дисциплинированных плательщиков вошли Астраханская область (население оплатило 102,03% от суммы предъявленных счетов), Санкт-Петербург (100,52%), Белгородская область (99%), Краснодарский край (98,4%), Ставропольский край (98,36%).



Всего в России насчитывается 37 регионов, где платежная дисциплина выше, чем в среднем по стране (95,4%).



Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги. Так, жители Санкт-Петербурга переплатили 639 млн руб., а жители Астраханской области — 242 млн руб.



В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году — свыше 147 млрд руб., а меньше всего — в 2017 году (108,6 млрд руб.).

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