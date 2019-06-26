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РЭК утвердила повышенные цены на газ в Свердловской области
26 июнь 2019 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые цены на сжиженный газ, реализуемый населению. Постановление опубликовано на областном портале правовой информации.
Как следует из документа, для абонентов АО «Екатеринбурггаз», которые подключены к групповым газовым резервуарным установкам, цена за 1 кг сжиженного газа вырастет до 26,36 руб.
Цена за 1 кг сжиженного газа в баллонах без доставки для абонентов АО «Екатеринбурггаз» вырастет до 36,90 руб. (+55 коп.), с доставкой — до 44,39 руб. (+1,24 руб.).
Для потребителей, которых обслуживают иные организации в регионе, цена за 1 кг сжиженного газа из резервуарных установок, возрастет до 34,42 руб. (+8 коп.). Стоимость 1 кг газа в баллонах без доставки увеличится до 39,08 руб. (+51 коп.), с доставкой — до 46,19 руб. (+66 коп.).
Постановление РЭК вступит в силу с 1 июля 2019 года.
Как следует из документа, для абонентов АО «Екатеринбурггаз», которые подключены к групповым газовым резервуарным установкам, цена за 1 кг сжиженного газа вырастет до 26,36 руб.
Цена за 1 кг сжиженного газа в баллонах без доставки для абонентов АО «Екатеринбурггаз» вырастет до 36,90 руб. (+55 коп.), с доставкой — до 44,39 руб. (+1,24 руб.).
Для потребителей, которых обслуживают иные организации в регионе, цена за 1 кг сжиженного газа из резервуарных установок, возрастет до 34,42 руб. (+8 коп.). Стоимость 1 кг газа в баллонах без доставки увеличится до 39,08 руб. (+51 коп.), с доставкой — до 46,19 руб. (+66 коп.).
Постановление РЭК вступит в силу с 1 июля 2019 года.
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