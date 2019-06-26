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Минфин внесет в правительство РФ проект поправок о корректировке демпферного механизма для полного сдерживания роста цен на топливо

УрБК, Москва, 26.06.2019. Минфин РФ в среду внесет в правительство проект поправок о корректировке демпферного механизма, который позволяет полностью сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений с нефтяниками. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.



«Поправки завтра внесем в правительство. Скорректированный механизм вступит в силу с 1 июля. Он сдерживает рост цен на бензин безусловно», — сказал он.



В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.



«Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цену внутреннего рынка. Я на сто процентов уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка. Самое важное, что общественное мнение, ФАС, Минэнерго должны добиться, чтобы он в полном объеме ретранслировался нефтяными компаниями в цены внутреннего рынка», — добавил Алексей Сазанов.



Он отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет.



«Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, на столько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», — добавил он.



Он высказал мнение, что механизм сдерживания цен на авиакеросин в РФ должен предполагать демпфирующий механизм для авиакомпаний.



«Сейчас уже есть отрицательный акциз у авиакомпаний, он уже есть в Налоговом кодексе. Авиакомпании сейчас получают отрицательный акциз в размере порядка 3 тыс. руб. К этому отрицательному акцизу, видимо, надо настроить демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции», — сказал Алексей Сазанов.



«Для начала надо собрать авиаторов, чтобы они рассказали, какой ориентир цен интересен и какие объемы компенсаций они хотят», — добавил Сазанов.



Также он отметил, что есть поручение, чтобы цены на авиабилеты не должны расти свыше инфляции, то есть демпфер должен работать так, чтобы не допустить рост цены сверх инфляции.

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