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Директором дивизиона «Средний Урал» в УБРиР назначен Михаил Прилепов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) выбрали руководителя дивизиона «Средний Урал», им стал Михаил Прилепов.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, главная задача, которая стоит перед новым руководителем — реализация бизнес-потенциала дивизиона и увеличение прибыли за счет привлечения и удержания розничных и корпоративных клиентов.



«Ключевая цель стратегии «Довольного клиента» — это повышение качества сервиса и предоставляемых услуг. И поэтому в своей работе я сфокусируюсь на том, чтобы каждому, кто придет в наш банк, был обеспечен индивидуальный подход», — прокомментировал Михаил Прилепов.



В начале 2019 года УБРиР изменил систему управления регионами и ввел новую структурную единицу — дивизионы. Главная цель изменений — переход от централизованной системы управления, когда все филиалы подчинялись головному офису напрямую, к региональной, сформированной с учетом объема и формата бизнеса УБРиР, а также географического положения. На данный момент 46 регионов, в которых присутствует УБРиР, сгруппированы в восемь дивизионов: «Екатеринбург», «Средний Урал», «Южный Урал», «Центр», «Юг», «Сибирь», «Западная Сибирь», «Поволжье».



Михаил Прилепов родился в Екатеринбурге в 1986 году. В 2009 году окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Информатика в экономике». В банковской сфере 10 лет. В 2008 году, обучаясь на последнем курсе университета, устроился в банк Интеза, где руководил отделом продаж среднему бизнесу. В 2012 году перешел в Промсвязьбанк на позицию замначальника управления малого и среднего бизнеса, где руководил продажами по УрФО. В 2014 году управлял продажами малому и среднему бизнесу во всех регионах присутствия УБРиР, с 2016 был назначен директором по работе с регионами в Альфа-Банке. В июне 2019 года Михаил Прилепов вновь присоединился к УБРиР в качестве директора дивизиона, отвечающего за Средний Урал.



Женат, воспитывает сына и дочь. Увлекается страйкболом и занимается спортом.

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