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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

25 июнь 2019 (18:09)

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Соответствующий документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Как следует из документа, в состав оргкомитета вошли вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, заместитель губернатора Олег Чемезов, председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов и замглавы Федерального дорожного агентства Евгений Туриев.

Оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга был создан 4 декабря 2018 года. Изначально в него вошли глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сенатор Аркадий Чернецкий, член Попечительского совета Ельцин Центра Наина Ельцина, а также ряд предпринимателей и деятелей культуры.

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