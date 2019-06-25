Новости дня

В Екатеринбурге изъяли и уничтожили почти 200 кг санкционной плодоовощной продукции

25 июнь 2019 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. На территории плодоовощной базы Екатеринбурга изъяли 198 кг плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

«В рамках реализации Указов Президента РФ 24 июня 2019 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением ФСБ России по Свердловской области провело контрольное мероприятие на плодоовощной базе Екатеринбурга с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.

На территории плодоовощной базы обнаружили растительную продукцию общим весом 198 кг неустановленного происхождения, без маркировки и сопроводительных документов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации изъятая продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: