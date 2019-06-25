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Минфин России не рассматривает возможность изменения бюджетного правила
25 июнь 2019 (17:24)
УрБК, Москва, 25.06.2019. Министерство финансов РФ не рассматривает возможность изменения бюджетного правила, несмотря на предложение Банка России его ужесточить. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева.
«Бюджетное правило не будет меняться», — сказал он.
Ранее в июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий.
«Бюджетное правило не будет меняться», — сказал он.
Ранее в июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий.
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