Новости дня

Минфин России не рассматривает возможность изменения бюджетного правила

УрБК, Москва, 25.06.2019. Министерство финансов РФ не рассматривает возможность изменения бюджетного правила, несмотря на предложение Банка России его ужесточить. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева.



«Бюджетное правило не будет меняться», — сказал он.



Ранее в июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:24</span><br /><strong>Минфин России не рассматривает возможность изменения бюджетного правила</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.06.2019. Министерство финансов РФ не рассматривает возможность изменения бюджетного правила, несмотря на предложение Банка России его ужесточить. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087922-minfin-rossii-ne-rassmatrivaet-vozmozhnost-izmeneniya-byudzhetnogo-pravila.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: